В Приморье рассказали о мерах поддержки региона

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Приморье получит из федерального бюджета почти 2,2 млрд рублей для компенсации снижения доходов края из-за пандемии COVID-19.
В Приморье рассказали о мерах поддержки региона
  • РИА Новости

«Мы активно работаем с федеральными органами власти именно по потерям налоговых доходов. И нам оказывают существенную поддержку в этом направлении. В течение нескольких месяцев совместной работы правительства региона, Министерства финансов края, отраслевых ведомств мы смогли доказать наши потери на федеральном уровне. Эти деньги нам направлены дополнительно», — цитирует Vostokmedia.com председателя регионального правительства Веру Щербину.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство экономики и финансов сообщил, что более 55 тыс. предпринимателей из Московской области обратились за субсидиями в размере 12 130 рублей.

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