Более 55 тысяч предпринимателей из Подмосковья обратились за субсидиями

Более 55 тыс. предпринимателей из Московской области обратились за субсидиями в размере 12 130 рублей. Во время пандемии её может получить малый и средний бизнес из пострадавших отраслей. Выплата предусмотрена для каждого сотрудника компании.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство экономики и финансов.

Всего в Подмосковье перечислили 1,3 млрд рублей. Средства направляют из федерального бюджета за апрель и май. Потратить деньги можно на зарплаты, а также на решение других задач, появившихся в период пандемии.

Чаще всего обращались предприниматели из сферы розничной торговли в магазинах — более 12 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.