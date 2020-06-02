Более 55 тысяч предпринимателей из Подмосковья обратились за субсидиями
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство экономики и финансов.
Всего в Подмосковье перечислили 1,3 млрд рублей. Средства направляют из федерального бюджета за апрель и май. Потратить деньги можно на зарплаты, а также на решение других задач, появившихся в период пандемии.
Чаще всего обращались предприниматели из сферы розничной торговли в магазинах — более 12 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.