Прокуратура уточнила сумму ущерба от прорыва дамб в Красноярском крае

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Природоохранная прокуратура пересчитала размер ущерба рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамб в Красноярском крае осенью 2019 года, который, по уточнённым данным, составил 424 млн рублей.
Прокуратура уточнила сумму ущерба от прорыва дамб в Красноярском крае
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«Основанием предъявления искового заявления послужил факт загрязнения вод рек Сейба и Сисим в результате произошедшего 19.10.2019 разрушения насыпи технологического отстойника, используемого организацией. Лабораторными исследованиями установлено наличие значительного количества загрязняющих веществ, в том числе железа, меди и цинка», — говорится в заключении.

Как отметили в прокуратуре, межрегиональное управление Росприроднадзора ранее оценивало ущерб в более 362 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела ущерб, причинённый загрязнением рек, пересчитан и составил более 424 млн рублей», — добавили в ведомстве.

В конце июля СК завершил расследование дела о гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае осенью 2019 года.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края.

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