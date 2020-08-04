В Ростовской области рассказали о ситуации с детским отдыхом
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
В настоящее время начинается вторая смена. Организации открыты в нескольких районах, в том числе в Белокалитвинском, Неклиновском, Обливском, Каменском и Семикаракорском.
«Всего на проведение детской оздоровительной кампании в этом году потратят почти 983 млн рублей. В лагерях продолжит действовать масочный режим», — рассказала глава регионального Минтруда Елена Елисеева.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске официально открыли купальный сезон.