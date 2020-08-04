В Ростовской области рассказали о ситуации с детским отдыхом

В Ростовской области прокомментировали ситуацию с детским отдыхом. С 3 июля в 19 лагерях отдохнули 5,5 тыс. детей.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

В настоящее время начинается вторая смена. Организации открыты в нескольких районах, в том числе в Белокалитвинском, Неклиновском, Обливском, Каменском и Семикаракорском.

«Всего на проведение детской оздоровительной кампании в этом году потратят почти 983 млн рублей. В лагерях продолжит действовать масочный режим», — рассказала глава регионального Минтруда Елена Елисеева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске официально открыли купальный сезон.