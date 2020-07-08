В Челябинске открыт купальный сезон

В Челябинске официально открыли купальный сезон.

Об этом сообщает URA.RU.

«Купальный сезон открыт с 7 июля. Мы хотели бы обратить внимание жителей на то, что пандемия коронавируса ещё не завершена. Поэтому просим горожан соблюдать все необходимые санитарные нормы и меры предосторожности», — заявили в пресс-службе мэрии.

В городе 39 пляжей. В 2020 году открылось 12 мест, где соблюдены меры безопасности и разрешено купание.

Ранее эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды.