Эксперт рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды

Короткая ссылка
Эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды.
Эксперт рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды
  • Pixabay

«Запрещается плавать в необорудованных местах. Плавать там, где есть судоходные пути, тоже не стоит. Также нельзя нырять вниз головой и прыгать с вышек и деревьев», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как напомнил эксперт, нельзя заплывать за буйки.

Макей также отметил, что в воде не стоит находиться дольше 20—30 минут, а после выхода на берег следует укутаться, чтобы не обгореть.

«Важно, чтобы детей сопровождали», — добавил он.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить