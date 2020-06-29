Эксперт рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды

Эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды.

«Запрещается плавать в необорудованных местах. Плавать там, где есть судоходные пути, тоже не стоит. Также нельзя нырять вниз головой и прыгать с вышек и деревьев», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как напомнил эксперт, нельзя заплывать за буйки.

Макей также отметил, что в воде не стоит находиться дольше 20—30 минут, а после выхода на берег следует укутаться, чтобы не обгореть.

«Важно, чтобы детей сопровождали», — добавил он.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.