В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД 562 раза в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт столичного ГУ МВД России.
Полицейские остановили 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Он отказася от прохождения медицинского освидетельствования.
Его доставили в ОМВД по Ховрино. Материалы переданы в суд, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.