В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД 562 раза в 2020 году

В Москве задержали водителя, который нарушил правила движения 562 раза в 2020 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт столичного ГУ МВД России.

Полицейские остановили 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Он отказася от прохождения медицинского освидетельствования.

Его доставили в ОМВД по Ховрино. Материалы переданы в суд, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.