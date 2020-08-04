В Тверской области рассказали о работе школ-интернатов и детдомов
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
С 10 августа предлагается вернуть в стандартный режим работы школы-интернаты, детдома, возобновить приём воспитанников.
В настоящее время в учреждениях организована работа вахтовым методом. Там проводят дезинфекцию помещений, наблюдают за состоянием здоровья воспитанников.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.