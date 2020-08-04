В Тверской области рассказали о работе школ-интернатов и детдомов

На оперативном совещании штаба под руководством губернатора Тверской области Игоря Рудени обсудили режим работы социальных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и других категорий граждан.

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