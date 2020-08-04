В Ставропольском крае завели дело против подозреваемых в телефонном мошенничестве

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В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении группы подозреваемых в телефонном мошенничестве.
В Ставропольском крае завели дело против подозреваемых в телефонном мошенничестве
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По информации следствия, злоумышленники звонили жителям разных регионов, представлялись сотрудниками банка и заявляли о незаконном списании средств со счетов или о блокировке карт. У потерпевших они получали данные о картах или убеждали их перечислить деньги якобы на счёт резервной ячейки.

В преступной группе состояли около десяти человек, организаторами считаются двое.

Установлен 31 эпизод мошеннических действий. Общий ущерб оценивается более чем в 1,5 млн рублей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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