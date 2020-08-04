В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
  • РИА Новости

По его словам, чеченскому лидеру Рамзану Кадырову каждый день пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона.

«Кадыров не делит народ на своих и чужих — где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — цитирует Делимханова РИА Новости.

Он отметил, что руководство пытается уберечь молодёжь и направить её на правильный путь. На родине нарушители порядка пройдут трудовое воспитание: их задействуют на различных физических работах.

Парламентарий подчеркнул, что никто не мешает учиться, работать, развиваться. Власти просят об элементарных вещах: следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно.

В 2018 году Кадыров вернул из столицы и устроил на работу по уборке улиц чеченца, который в автобусе бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами «Ахмат» — сила».

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