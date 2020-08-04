В Севастополе обезвредили 757 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала года

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В Севастополе обезвредили 757 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2020 года.
В Севастополе обезвредили 757 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала года
  • © ГУ МЧС по Севастополю

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В частности, речь идёт об авиабомбах, миномётных минах, артиллерийских снарядах, ручных гранатах.

С 2014 по 2020 год на территории города обнаружили и обезвредили 19 тыс. боеприпасов, из которых более 1,7 тыс. — водолазами под водой.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тыс. снарядов за год.

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