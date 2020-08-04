В Удмуртии вынесли приговор по делу о незаконном проведении азартных игр

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В Удмуртии вынесли приговор по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Осуждены пять жителей Сарапула.
В Удмуртии вынесли приговор по делу о незаконном проведении азартных игр
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, с апреля 2017 года по март 2018 года двое мужчин и одна женщина незаконно организовали десять игровых салонов. В качестве администраторов работали восемь соучастников.

Уголовные дела в отношении пяти человек направили в суд, дела остальных шести прекратили в связи с раскаянием и способствованием расследованию.

Трёх организаторов приговорили к лишению свободы сроком от полутора до двух лет условно с испытательными сроками от полутора до двух лет и штрафами в размере от 80 тыс. до 200 тыс. рублей.

Две женщины, работавшие администраторами, приговорены к лишению свободы сроком один год условно с испытательным сроком один год.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в создании организованной преступной группировки и сети подпольных казино.

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