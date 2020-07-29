В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в создании ОПГ

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в создании организованной преступной группировки и сети подпольных казино.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В состав группировки входили 25 человек. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками с мая 2018 года по январь 2019 года незаконно проводил азартные игры в нежилых помещениях в Челябинске. Доход ОПГ оценивается в 5,9 млн рублей.

Мужчина признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы переданы в Калининский районный суд.

Против 24 соучастников продолжается расследование.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.