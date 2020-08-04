В Мурманске прокомментировали ситуацию с тестированием на иммунитет к коронавирусу

В Мурманске прокомментировали ситуацию с тестированием на иммунитет к коронавирусной инфекции в области.

Об этом сообщает Nord-News.

Масштабная программа тестирования была запущена в Мурманской области 3 августа. Приглашение бесплатно пройти исследование, по сообщению Роспотребнадзора, получат не более 3 тыс. человек.

Как объясняли в региональном Минздраве, горожан для сдачи теста выбирают случайным образом. Им приходит электронное письмо со всей необходимой информацией после заполнения анкеты на специальном сайте.

Организаторы программы разъясняют, что это инвазивное тестирование на выявление антител, анализ на COVID-19 методом ПЦР в данном случае не берётся.

Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал в беседе с НСН о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.