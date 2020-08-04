На Ставрополье рассказали о мерах профилактики распространения коронавируса в школах

В Ставропольском крае для профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах из краевого бюджета направлено 26 млн рублей.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

«Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Для школ Ставропольского края закупили рециркуляторы для обеззараживания воздуха и приборы для бесконтактной термометрии.

70 тыс. педагогов пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ставропольские школы должны быть готовы к безопасному приёму детей к 20 августа.

Ранее rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение заксобрания региона сообщила, что с 1 сентября в школах Ростовской области начнутся занятия в режиме офлайн.