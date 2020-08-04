На Ставрополье рассказали о мерах профилактики распространения коронавируса в школах

Короткая ссылка
В Ставропольском крае для профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах из краевого бюджета направлено 26 млн рублей.
На Ставрополье рассказали о мерах профилактики распространения коронавируса в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

«Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Для школ Ставропольского края закупили рециркуляторы для обеззараживания воздуха и приборы для бесконтактной термометрии.

70 тыс. педагогов пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ставропольские школы должны быть готовы к безопасному приёму детей к 20 августа.

Ранее rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение заксобрания региона сообщила, что с 1 сентября в школах Ростовской области начнутся занятия в режиме офлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить