На Ставрополье рассказали о мерах профилактики распространения коронавируса в школах
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные краевого координационного совета по противодействию COVID-19.
«Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Для школ Ставропольского края закупили рециркуляторы для обеззараживания воздуха и приборы для бесконтактной термометрии.
70 тыс. педагогов пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Ставропольские школы должны быть готовы к безопасному приёму детей к 20 августа.
Ранее rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение заксобрания региона сообщила, что с 1 сентября в школах Ростовской области начнутся занятия в режиме офлайн.