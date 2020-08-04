В Московской области ужесточили контроль масочного режима

В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с транспортной полицией с сегодняшнего дня усилили проверки пассажиров на наличие масок», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах на территории всей Московской области».

Так, по результатам проверки на железнодорожных станциях и в автобусах Подмосковья во вторник выявили 350 пассажиров без масок, всем вынесли предупреждения, в следующий раз нарушителей оштрафуют.

В пресс-службе напомнили, что за отсутствие масок или респираторов, согласно КоАП Московской области, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия масочно-перчаточного режима.