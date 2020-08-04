Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных избирателей

Утечек данных из информационных систем правительства Москвы в 2020 году не было, сообщает пресс-служба столичного Департамента информационных технологий.

«С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что системы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что на тематических форумах в даркнете выставили на продажу более 1 млн номеров и серий паспортов избирателей по $1—1,5 за строку.

В департаменте заявили, что эта база не имеет отношения к списку граждан, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.

Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух назвал попавшие в даркнет данные недействительными.