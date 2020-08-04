В штабе назвали недействительными слитые в даркнет данные избирателей
- РИА Новости
«Мы выделяли несколько семплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», — сказал он РИА Новости.
Как отметил Массух, утечка произошла в процессе передачи информации о голосовавших в УИК при сверке списков для исключения двойного голосования.
При этом, по его словам, база представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.
В штабе уточнили, что никаких негативных последствий для граждан в связи с этим нет, но в будущем процедуру следует усложнить, например, усилить шифрование и ответственность сотрудников избирательных комиссий.
Ранее «Коммерсантъ» написал, что на тематических форумах в даркнете выставили на продажу более 1 млн номеров и серий паспортов избирателей по $1—1,5 за строку.