В штабе назвали недействительными слитые в даркнет данные избирателей

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Данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
В штабе назвали недействительными слитые в даркнет данные избирателей
  • РИА Новости

«Мы выделяли несколько семплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», — сказал он РИА Новости.

Как отметил Массух, утечка произошла в процессе передачи информации о голосовавших в УИК при сверке списков для исключения двойного голосования.

При этом, по его словам, база представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.

В штабе уточнили, что никаких негативных последствий для граждан в связи с этим нет, но в будущем процедуру следует усложнить, например, усилить шифрование и ответственность сотрудников избирательных комиссий.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что на тематических форумах в даркнете выставили на продажу более 1 млн номеров и серий паспортов избирателей по $1—1,5 за строку. 

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