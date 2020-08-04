Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации от гриппа

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Роспотребнадзор рассказал Telegram-каналу портала стопкоронавирус.рф о сроках вакцинации от гриппа.
Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации от гриппа
  • РИА Новости

«Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъёма заболеваемости», — указали в ведомстве.

Отмечается, что принципиальной разницы между российскими и зарубежными вакцинами нет, все они производятся по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регионы России получат первые поставки вакцины против гриппа 10 августа.

29 июля президент России Владимир Путин призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа.

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