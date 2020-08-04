В Петербурге оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 9814 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 869 человек, из них 546 — на самоизоляции, 323 — контактные.

В справочную службу позвонили 294 раза по вопросам, связанным с коронавирусом.

В экстренные службы поступило 80 обращений.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.