Онищенко оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией

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Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией.
Онищенко оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Количество наших граждан, которые до осени успеют съездить на курорты, не критично. Эти люди не могут спровоцировать критический рост заболеваемости коронавирусом», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в России довольно серьёзный уровень популяционного иммунитета.

Как полагает депутат, не стоит ждать и серьёзного осеннего прироста заболевших.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.

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