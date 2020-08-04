Онищенко оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией
- РИА Новости
«Количество наших граждан, которые до осени успеют съездить на курорты, не критично. Эти люди не могут спровоцировать критический рост заболеваемости коронавирусом», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, в России довольно серьёзный уровень популяционного иммунитета.
Как полагает депутат, не стоит ждать и серьёзного осеннего прироста заболевших.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.