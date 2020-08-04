В Екатеринбурге эвакуировали здание местной РАН из-за пожара

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Более 50 человек эвакуировали из здания Уральского отделения Российской академии наук (РАН) из-за возгорания.
В Екатеринбурге эвакуировали здание местной РАН из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа трёхэтажного административного здания Уральского отделения РАН... Всего были эвакуированы 59 человек», — указывается в заявлении.

Пострадавших в результате происшествия нет.

К настоящему моменту открытое горение уже ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

В июле пять человек были спасены из горящей квартиры в Москве.

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