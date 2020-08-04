В Екатеринбурге эвакуировали здание местной РАН из-за пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа трёхэтажного административного здания Уральского отделения РАН... Всего были эвакуированы 59 человек», — указывается в заявлении.
Пострадавших в результате происшествия нет.
К настоящему моменту открытое горение уже ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
В июле пять человек были спасены из горящей квартиры в Москве.