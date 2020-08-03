В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме
- РИА Новости
В МЧС в 16:23 поступила информация о пожаре в доме на Автозаводской улице.
«Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение. В 16:40 открытое горение ликвидировано», — заявили в ведомстве.
Данных о пострадавших не поступало.
Как заявил представитель экстренных служб, на первом этаже здания был повреждён газопровод низкого давления. Специалисты работают над восстановлением подачи газа.
В июле пять человек были спасены из горящей квартиры в Москве.