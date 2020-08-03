В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме

Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

В МЧС в 16:23 поступила информация о пожаре в доме на Автозаводской улице.

«Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение. В 16:40 открытое горение ликвидировано», — заявили в ведомстве.

Данных о пострадавших не поступало.

Как заявил представитель экстренных служб, на первом этаже здания был повреждён газопровод низкого давления. Специалисты работают над восстановлением подачи газа.

В июле пять человек были спасены из горящей квартиры в Москве.