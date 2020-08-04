Школы Подмосковья получат новое компьютерное оборудование и планшеты

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В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школы Подмосковья до конца 2020 года получат новые компьютеры и планшеты.
Школы Подмосковья получат новое компьютерное оборудование и планшеты
  • РИА Новости

«Одна из основных задач ведомства — это оснащение учебных классов современным оборудованием. До конца года 101 школа Подмосковья получит новое компьютерное оборудование, а также в 179 школ региона поступит порядка 6,5 тыс. планшетов», — цитирует телеканал «360» министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину.

Она добавила, что новейшее оборудование улучшит условия и качество учебы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что медалью «За особые успехи в обучении» награждены более 2 тыс. московских выпускников.

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