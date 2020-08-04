Краснодарскому и Хабаровскому краю выделили субсидии на сооружение дамб

Краснодарский и Хабаровский края получат более 3 млрд рублей на строительство инженерных сооружений для защиты от паводков. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «деньги распределят из федерального бюджета на период 2021—2022 годов».

«Краснодарскому краю направят более 69 млн рублей, Хабаровскому — более 3 млрд рублей. На них планируют построить дамбы, укрепить береговые линии», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.