Краснодарскому и Хабаровскому краю выделили субсидии на сооружение дамб
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что «деньги распределят из федерального бюджета на период 2021—2022 годов».
«Краснодарскому краю направят более 69 млн рублей, Хабаровскому — более 3 млрд рублей. На них планируют построить дамбы, укрепить береговые линии», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.