Краснодарскому и Хабаровскому краю выделили субсидии на сооружение дамб

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Краснодарский и Хабаровский края получат более 3 млрд рублей на строительство инженерных сооружений для защиты от паводков. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. 
Краснодарскому и Хабаровскому краю выделили субсидии на сооружение дамб
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «деньги распределят из федерального бюджета на период 2021—2022 годов».

«Краснодарскому краю направят более 69 млн рублей, Хабаровскому — более 3 млрд рублей. На них планируют построить дамбы, укрепить береговые линии», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.

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