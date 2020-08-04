В России проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус

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По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 29,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
В России проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

За последние сутки проведено 171 тыс. тестов на коронавирус.

«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 04.08.2020 остаются 247 476 человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции в Москве превысило 6,5 млн.

Старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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