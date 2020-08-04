Арестованный гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» ушёл в отставку

Совет директоров особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области принял отставку генерального директора Артемия Кызласова. В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

«Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведён совет директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята», — цитирует ТАСС сообщение компании. В феврале 2020 года адвокат заявил, что Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Также сообщалось, что экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в коррупции по делу «Титановой долины». ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.