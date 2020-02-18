Адвокат заявил о задержании гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Зорин.

«Вменяют 2,5 млн. Фактически в свёртке находилось 30 тыс., остальное — нарезанная бумага. На квалификацию по пленуму ВС это не влияет», — сказал защитник.

Он назвал задержание провокацией.

ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.

Ранее сообщалось, что в Московской области создадут новую особую экономическую зону «Максимиха». ОЭЗ построят в южной части городского округа Домодедово. В рамках проекта площадью более двух гектаров планируется создать около 30 тыс. рабочих мест в сферах лёгкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры.