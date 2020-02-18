Адвокат заявил о задержании гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Короткая ссылка
Генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Зорин.
Адвокат заявил о задержании гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
  • РИА Новости

«Вменяют 2,5 млн. Фактически в свёртке находилось 30 тыс., остальное — нарезанная бумага. На квалификацию по пленуму ВС это не влияет», — сказал защитник.

Он назвал задержание провокацией.

ОЭЗ «Титановая долина» — одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.

Ранее сообщалось, что в Московской области создадут новую особую экономическую зону «Максимиха». ОЭЗ построят в южной части городского округа Домодедово. В рамках проекта площадью более двух гектаров планируется создать около 30 тыс. рабочих мест в сферах лёгкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить