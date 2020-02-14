В Подмосковье создадут новую особую экономическую зону

В Московской области создадут новую особую экономическую зону «Максимиха».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства жилищной политики.

ОЭЗ построят в южной части городского округа Домодедово.

«В рамках проекта площадью более двух гектаров планируется создать около 30 тыс. рабочих мест в сферах лёгкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры», — заявила глава ведомства Инна Федотова.

Строительство будет проходить в несколько этапов. Часть — до 2027 года, ещё одна — до 2034-го.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина рассказала о проекте.