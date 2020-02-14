В Подмосковье создадут новую особую экономическую зону

Короткая ссылка
В Московской области создадут новую особую экономическую зону «Максимиха».
В Подмосковье создадут новую особую экономическую зону
  • ©minzhil.mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства жилищной политики.

ОЭЗ построят в южной части городского округа Домодедово.

«В рамках проекта площадью более двух гектаров планируется создать около 30 тыс. рабочих мест в сферах лёгкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры», — заявила глава ведомства Инна Федотова.

Строительство будет проходить в несколько этапов. Часть — до 2027 года, ещё одна — до 2034-го.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина рассказала о проекте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить