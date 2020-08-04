В Счётной палате назвали причину плохого качества дорог в регионах

В Счётной палате заявили, что затраты на содержание 1 км региональных дорог в 2019 году были почти в 8 раз меньше, чем на 1 км федеральных. В связи с этим, ведомство предложило правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения.

«Проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей. В то время как на содержание региональных дорог почти в 8 раз меньше — 288 тыс. рублей на 1 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на региональные и межмуниципальные автодороги выделялось около 30% «от нормативной потребности».

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — заявил аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.

Ранее в Росстате назвали регионы с наибольшей протяжённостью автомобильных дорог.