В Счётной палате назвали причину плохого качества дорог в регионах
«Проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей. В то время как на содержание региональных дорог почти в 8 раз меньше — 288 тыс. рублей на 1 км», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на региональные и межмуниципальные автодороги выделялось около 30% «от нормативной потребности».
«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — заявил аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.
Ранее в Росстате назвали регионы с наибольшей протяжённостью автомобильных дорог.