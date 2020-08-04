В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 12. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение ТАСС.

Таким образом, всего за время пандемии в столице умерли 4510 человек с подтверждённым COVID-19.

В июле российский лидер Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.