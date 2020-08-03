Глава Брянской области рассказал об улучшении эпидситуации в регионе

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в регионе улучшается эпидемиологическая обстановка, поэтому пять медучреждений, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом, вернулись в обычный режим работы.
Глава Брянской области рассказал об улучшении эпидситуации в регионе
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Instagram.

«Наши медучреждения поэтапно восстанавливают свою профильную деятельность с учётом снижения заболеваемости и улучшения эпидемиологической ситуации», — рассказал губернатор.

Богомаз добавил, что лечение больных с COVID-19 будет проходить в пяти медицинских организациях. 

Как передаёт ТАСС со ссылкой на оперштаб региона, по состоянию на 3 августа в регионе подтверждено 7460 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за сутки — 30. Всего выздоровели 6121 человек, 35 скончались.

Ранее в Вологодской области продлили режим повышенной готовности до 31 августа.

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