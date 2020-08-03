В Вологодской области продлили режим повышенной готовности
- Reuters
«Режим повышенной готовности на территории области будет продлён до 31 августа включительно», — приводит сообщение РИА Новости.
При этом в регионе к настоящему времени возобновлена деятельность практически всех предприятий.
Как объяснил губернатор региона Олег Кувшинников, режим повышенной готовности продлевается, «чтобы сохранить контроль над ситуацией» с коронавирусом.
По его словам, «маски, дезинфекция, социальная дистанция обязательны».
Также он рекомендовал ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора со стороны граждан и организаций.
Ранее в Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет.