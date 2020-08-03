В Вологодской области продлили режим повышенной готовности

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На территории Вологодской области продлён до 31 августа режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует региональный оперативный штаб.
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности
  • Reuters

«Режим повышенной готовности на территории области будет продлён до 31 августа включительно», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в регионе к настоящему времени возобновлена деятельность практически всех предприятий. 

Как объяснил губернатор региона Олег Кувшинников, режим повышенной готовности продлевается, «чтобы сохранить контроль над ситуацией» с коронавирусом.

По его словам, «маски, дезинфекция, социальная дистанция обязательны».

Также он рекомендовал ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора со стороны граждан и организаций.

Ранее в Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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