В СК назвали причину смерти пропавшего в Подмосковье ребёнка
- РИА Новости
В СК рассказали, что тело было обнаружено в реке Руза в Волоколамском городском округе.
«По предварительным данным эксперта, смерть ребёнка наступила в результате утопления», — заявили в ведомстве.
Следователи назначили проведение судмедэкспертизы. Проводится комплекс следственных действий.
Ранее в Подмосковье возбудили дело после пропажи десятилетнего мальчика, страдающего рядом заболеваний.
Позже было обнаружено тело ребёнка.