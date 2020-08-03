В СК назвали причину смерти пропавшего в Подмосковье ребёнка 

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Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле пропавшего в Московской области десятилетнего ребёнка. По предварительным данным, он утонул. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
В СК назвали причину смерти пропавшего в Подмосковье ребёнка 
  • РИА Новости

В СК рассказали, что тело было обнаружено в реке Руза в Волоколамском городском округе.

«По предварительным данным эксперта, смерть ребёнка наступила в результате утопления», — заявили в ведомстве.

Следователи назначили проведение судмедэкспертизы. Проводится комплекс следственных действий.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после пропажи десятилетнего мальчика, страдающего рядом заболеваний.

Позже было обнаружено тело ребёнка.

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