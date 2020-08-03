В СК назвали причину смерти пропавшего в Подмосковье ребёнка

Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле пропавшего в Московской области десятилетнего ребёнка. По предварительным данным, он утонул. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

РИА Новости