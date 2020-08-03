В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе

Ещё у двух членов экипажа круизного теплохода «Александр Суворов» по итогам обследования в Нижнем Новгороде выявили новую коронавирусную инфекцию, заявили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«С учётом обследования, проведённого в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых (членов экипажа. — RT), трое из них госпитализированы», — цитирует старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову ТАСС.

Всего на теплоходе находились 101 член экипажа и 254 пассажира.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области при этом заверили, что всем членам экипажа и пассажирам были выданы постановления о двухнедельной изоляции.

На теплоходе провели дезинфекционную обработку, взяли пробы с объектов внешней среды.

«Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области отозвано судовое санитарное свидетельство на право плавания», — добавили в ведомстве.

Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.