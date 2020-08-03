В Нижегородской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
- © Пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области
Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Боеприпас нашли во время строительных работ по благоустройству в Володарском районе. Местные жители вызвали взрывотехников группы разминирования ОМОН.
Специалисты вывезли снаряд на специальную площадку и обезвредили.
«Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы», — заявили в управлении.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тыс. снарядов за год.