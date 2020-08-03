В Нижегородской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

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В Нижегородской области обезвредили 107-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны.
В Нижегородской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • © Пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Боеприпас нашли во время строительных работ по благоустройству в Володарском районе. Местные жители вызвали взрывотехников группы разминирования ОМОН.

Специалисты вывезли снаряд на специальную площадку и обезвредили.

«Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы», — заявили в управлении.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тыс. снарядов за год.

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