Эксперт оценил запрет пополнения анонимных электронных кошельков наличными

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Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал сообщение о том, что с понедельника, 3 августа, в стране запрещено пополнение наличными средствами неидентифицированных электронных кошельков.
Эксперт оценил запрет пополнения анонимных электронных кошельков наличными
  • РИА Новости

«Дело не только в борьбе с мошенничеством. Самое главное, что хотят поставить барьер на пути отмывания денег, полученных незаконным путём или в «серой зоне» экономики, которая находится вне поля зрения официальных статистических органов или вообще в незаконном обороте», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, процесс подтверждения личности и привязки электронного кошелька к определённому человеку не является трудоёмким.

Со своей стороны, генеральный директор платёжного сегмента QIWI Андрей Протопопов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что достаточно один раз идентифицировать свой кошелёк.

«Это можно сделать упрощённо, предоставив данные паспорта плюс ещё одного документа. Тогда в дальнейшем не нужно будет ни с кем встречаться, можно будет пополнять наличными кошелёк, совершать переводы, платежи на иностранные мерчанты», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в России запретили пополнение наличными анонимных электронных кошельков.

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