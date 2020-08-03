РСА опроверг утечку личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья

Российский союз автостраховщиков (РСА) исключает возможность утечки личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья из своих баз или баз страховых компаний из-за отсутствия в них информации, которая якобы выставлена на продажу в интернете.

«Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает возможный факт утечки информации об автовладельцах из баз союза и страховщиков: выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах», — говорится в пресс-релизе.

В частности, как указывают в РСА, у страховщиков нет данных о регистрации, постановке на регистрационный учёт и дате снятия автомобиля с учёта.

«Кроме этого, в АИС ОСАГО, как правило, содержится информация или о государственном регистрационном знаке, или о VIN-номере», — добавили в РСА.

Там также отметили, что в их базе есть информация о номере полиса и дате заключения договора страхования, которых «не указано в серых базах данных».

В Российском союзе автостраховщиков при этом напомнили, что «страхователь и автовладелец не всегда совпадают, поскольку страхователь может быть лицом, не управляющим автомобилем».

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку сведений о продаже в интернете базы данных автомобилистов.

Газета «Коммерсантъ» писала, что злоумышленники якобы выставили на продажу в интернете базу с личными данными около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. В ней якобы содержатся дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.