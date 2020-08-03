Прокуратура проверяет сведения о продаже базы данных автомобилистов

Прокуратура Москвы организовала проверку сведений о продаже в интернете базы данных автомобилистов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных.

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленники якобы выставили на продажу в интернете базу с личными данными около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья.

Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин в беседе с газетой «Известия» оценил опасность утечки данных пользователей VPN-сервисов.