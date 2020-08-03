На Северном Кавказе нейтрализовали восемь террористов с начала года

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В Росгвардии сообщили, что в первое полугодие 2020 года на Северном Кавказе были нейтрализованы восемь террористов, также были задержаны 28 участников и пособников бандгрупп.
На Северном Кавказе нейтрализовали восемь террористов с начала года
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Росгвардии.

Отмечается, что также был обнаружен и уничтожен 31 объект инфраструктуры террористов, найдено более 2 тыс. боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, обезврежено 18 самодельных взрывных устройств.

Кроме того, силовики изъяли из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

За указанный период были задержаны 28 участников и пособников бандгрупп и более 240 человек, находившихся в розыске.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали членов ячейки террористической группировки «Исламское государство»*, готовивших убийства силовиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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