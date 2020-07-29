Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

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Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
  • РИА Новости

«В Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке последователей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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