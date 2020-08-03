В Крыму задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Крыму задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

В ходе проверки документов установлено, что мужчина, следовавший с Украины, находится в федеральном розыске уже четыре года — по «наркотической статье».

Его передали сотрудникам МВД для принятия процессуального решения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково задержали пассажира из Калининграда, находившегося в федеральном розыске.