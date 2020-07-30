В Петербурге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В петербургском аэропорту Пулково задержали пассажира из Калининграда, находившегося в федеральном розыске.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

С июня 2020 года 38-летний мужчина скрывался от правоохранительных органов Минеральных Вод за совершение кражи со значительным ущербом.

Подозреваемый помещён в следственный изолятор. Данные переданы инициатору розыска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.