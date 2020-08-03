Регистрация вакцины от COVID-19 в России ожидается в течение 10 дней
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- РИА Новости
«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в течение десяти дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Дмитриев отметил, что в таком случае это будет первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире.
По оценкам фонда, к концу 2020 года объём производства доз может достигнуть 10 млн в месяц.
Ранее глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что разрабатываемая в России вакцина от коронавируса будет абсолютно безопасной и эффективной.