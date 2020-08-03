Учения ВМФ «Океанский щит — 2020» начались в Балтийском море
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«Военно-морские учения «Океанский щит — 2020» начались под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в манёврах задействованы более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.
В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе учений планируется выполнить практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения.