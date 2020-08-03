В АТОР уточнили порядок действий на случай контакта с больным COVID-19 в самолёте

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В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили порядок действий на случай контакта с больным COVID-19 в самолёте.
В АТОР уточнили порядок действий на случай контакта с больным COVID-19 в самолёте
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Во-первых, всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего (в случае если больной сидел у прохода — сидевшим по диагонали спереди и сзади от него), сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус», — заявили в АТОР.

Если результаты отрицательные, путешественник сможет продолжить отдых. В противном случае пассажира могут отправить или в государственную больницу, или в изоляцию.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил ситуацию в Таиланде.

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