В АТОР уточнили порядок действий на случай контакта с больным COVID-19 в самолёте

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили порядок действий на случай контакта с больным COVID-19 в самолёте.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Во-первых, всем пассажирам, сидевшим на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего (в случае если больной сидел у прохода — сидевшим по диагонали спереди и сзади от него), сразу предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус», — заявили в АТОР.

Если результаты отрицательные, путешественник сможет продолжить отдых. В противном случае пассажира могут отправить или в государственную больницу, или в изоляцию.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил ситуацию в Таиланде.