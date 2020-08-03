Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Об этом защитник сообщил РИА Новости.

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», — сказал он.

Кожемякин считался основным защитником Фургала, при этом его интересы на судах представляли ещё два юриста.

Ранее сообщалось, что у чиновника нет претензий к администрации следственного изолятора «Лефортово».

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств предпринимателей в 2000-х годах.