Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Об этом защитник сообщил РИА Новости.
Фургал отказался от услуг своего основного адвоката
  • РИА Новости

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», — сказал он.

Кожемякин считался основным защитником Фургала, при этом его интересы на судах представляли ещё два юриста.

Ранее сообщалось, что у чиновника нет претензий к администрации следственного изолятора «Лефортово».

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. 

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