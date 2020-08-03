Создана межведомственная группа по экологической ситуации в Усолье-Сибирском

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В правительстве России создана межведомственная группа по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.
Создана межведомственная группа по экологической ситуации в Усолье-Сибирском
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«Важнейшей задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Доклад будет представлен главе государства через три месяца», — цитируют «Известия» сообщение правительства со ссылкой на сайт кабмина.

Экологические проблемы края из-за заброшенных предприятий носят системный характер, отмечают эксперты.

Группой руководит вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

Ранее «Москва 24» сообщила, что Сергей Собянин оценил ситуацию с экологией в Москве.

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