В правительстве России создана межведомственная группа по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.

«Важнейшей задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Доклад будет представлен главе государства через три месяца», — цитируют «Известия» сообщение правительства со ссылкой на сайт кабмина.

Экологические проблемы края из-за заброшенных предприятий носят системный характер, отмечают эксперты.

Группой руководит вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

Ранее «Москва 24» сообщила, что Сергей Собянин оценил ситуацию с экологией в Москве.