Список стратегически важных лекарств в России расширят более чем втрое

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Перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, решено расширить более чем в три раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Список стратегически важных лекарств в России расширят более чем втрое
  • РИА Новости

«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории России, за последние десять лет этот документ ни разу не менялся», — сказал глава кабмина.

По его словам, в настоящее время список включает 57 позиций, в расширенную версию войдут 217.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил введение обязательной маркировки лекарственных средств.

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