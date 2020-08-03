Список стратегически важных лекарств в России расширят более чем втрое

Перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, решено расширить более чем в три раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории России, за последние десять лет этот документ ни разу не менялся», — сказал глава кабмина.

По его словам, в настоящее время список включает 57 позиций, в расширенную версию войдут 217.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил введение обязательной маркировки лекарственных средств.