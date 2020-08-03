Список стратегически важных лекарств в России расширят более чем втрое
- РИА Новости
«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории России, за последние десять лет этот документ ни разу не менялся», — сказал глава кабмина.
По его словам, в настоящее время список включает 57 позиций, в расширенную версию войдут 217.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил введение обязательной маркировки лекарственных средств.