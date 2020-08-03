Возбуждено дело об убийствах мирного населения в Псковской области в годы войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

«По результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в посёлке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК России (геноцид)», — приводятся на сайте ведомства слова официального представителя СК Светланы Петренко.

По её словам, из обнаруженного захоронения уже извлекли останки 46 человек, среди которых девять женщин с признаками насильственной смерти.

В конце июля сообщалось, что под Волгоградом следователи приступили к извлечению останков жертв, которые были убиты фашистами в годы Великой Отечественной войны.